Due gemelli di 22 anni sono deceduti a Magione dopo aver subito una folgorazione mentre tentavano di recuperare un piccione. La vicenda si è svolta in pochi attimi, lasciando la comunità senza parole. Uno dei due avrebbe cercato di salvare l’altro nel corso dell’incidente. La tragedia ha attirato l’attenzione dell’intera zona, che si è trovata ad affrontare un evento improvviso e drammatico.

Francesco e Giacomo Fierloni morti folgorati: cosa è successo a Magione. Una tragedia improvvisa, consumata in pochi istanti, ha sconvolto la comunità di Magione, in provincia di Perugia. Nella tarda serata di martedì 21 aprile, due fratelli gemelli di 22 anni, Francesco e Giacomo Fierloni, sono morti folgorati dopo essere entrati in contatto con cavi elettrici ad alta tensione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Perugia, i due giovani erano usciti di casa intorno alle 20:00. Avevano detto ai familiari di voler raggiungere una zona di campagna, in località La Goga, per recuperare alcuni volatili da un capanno utilizzato per l’addestramento degli uccelli da richiamo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tentano di recuperare piccione a Magione, gemelli 22enni muoiono folgorati: ‘Uno ha tentato di salvare l’altro’

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