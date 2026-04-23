Durante una partita di coppa Italia, l’Inter ha completato una rimonta spettacolare, portando a termine una stagione molto positiva. Tuttavia, l’attenzione si è spostata anche sulla prestazione del Como, che ha subito una sconfitta significativa. La sconfitta ha suscitato discussioni sulla solidità del modello del club, che potrebbe incontrare difficoltà sia in campo che fuori. La partita ha acceso il dibattito sulle prospettive future di entrambe le squadre.

L'ennesima, spettacolare rimonta in coppa Italia dell'Inter che si avvia a chiudere una stagione trionfale (una sola ombra, l'eliminazione precoce dalla Champions, ndc) è diventata l'occasione per assistere alla celebrazione della sconfitta del Como. L'ennesima, è il caso di aggiungere, al cospetto degli interisti che, complessivamente, gli hanno rifilato la bellezza di 11 gol in quattro sfide tra campionato e coppe. Allora è il caso di chiedersi: ma siamo così sicuri che il modello Como, finanziario e calcistico, sia da studiare e da replicare in giro per il Belpaese? La risposta più attenta è la seguente: proprio no.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se il modello Como rischia di non reggere in campo e fuori

Terminal Re-Entry | Episode 1 (4K AI Sci-Fi mini Original Series)

Notizie correlate

In Lombardia stipendi troppo bassi per reggere il carovita: quasi la metà va in tasse. Come se ne esce?Milano, 9 marzo 2026 – La risposta è quasi unanime, e rende l’idea di uno scontento generale legato a un problema noto e irrisolto: “I salari attuali...

Perché il Como di Fabregas non può essere un modello economico-finanziarioDietro il giocattolino calcistico orchestrato dall’allenatore catalano c’è lo strapotere dei ricchissimi fratelli indonesiani Hartono.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Calcio, fair play finanziario e sostenibilità: perché il modello Como è fragile; L'Inter è in finale di Coppa Italia: rimontona al Como con doppietta di Calhanoglu e gol di Sucic; Caso dirigente, scontro politico a Como: PD e Fratelli d’Italia attaccano il sindaco; Como, nuova stretta sui buttadentro. Il sindaco: Se non rispetti le regole niente posto barca.

Calcio, fair play finanziario e sostenibilità: perché il modello Como è fragileLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Calcio, fair play finanziario e sostenibilità: perché il modello Como è fragile pubblicato il 20 Aprile 2026 a firma di Gianni Dragoni ... ilfattoquotidiano.it

Como, Sergi Roberto: Obiettivo mantenere il quarto posto, Fabregas un modelloIntervenuto ai microfoni di Dazn nel nuovo episodio di Storie di Serie A, il centrocampista del Como Sergi Roberto ha parlato del momento dei lariani, soffermandosi sulla corsa alla prossima Champions ... fantacalcio.it

Sucic completa la rimonta contro il Como, Motta para quattro rigori e porta i suoi in finale: Inter e Lazio si contenderanno la Coppa Italia il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico, chi la vincerà secondo voi - facebook.com facebook

#Chivu: "Dopo il 2-0 del #Como abbiamo tirato fuori l'orgoglio, #Sucic e #Diouf ci hanno dato una grossa mano" x.com