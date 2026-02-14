Perché il Como di Fabregas non può essere un modello economico-finanziario

Il Como Calcio 1907, tornato in Serie A per la prima volta dal 1980, ha attirato l’attenzione per le sue recenti imprese sportive ma anche per le difficoltà economiche che lo accompagnano. La perdita di circa 2 milioni di euro registrata lo scorso anno dimostra come le finanze del club siano ancora fragili, nonostante i risultati sul campo. Questa situazione rende difficile considerare il Como un esempio pratico di gestione economico-finanziaria solida e sostenibile.

Sicuramente è una storia di successo. Parliamo del Como Calcio 1907, tornato in Serie A nella stagione 2024-2025 e subito proiettato verso l’élite del calcio italiano con la prospettiva di affermarsi anche nello scenario internazionale. Altrettanto indiscutibile è che la squadra allenata dal tecnico catalano Cesc Fabregas stia giocando un calcio di alta qualità, che ne legittima lo statuto emergente. Ma il Como può essere anche proposto come un modello? Be’, qui il discorso cambia. Lo strapotere del denaro e il rischio di veder falsare l’equità competitiva. Il Como è un esperimento che si sottrae a qualsiasi tipizzazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Er Faina: Il Como ha rubato. Godo perché ce l'ho con Conte, ma doveva giocare in 9Il noto youtuber Damiano Er Faina, attraverso una delle sue dirette sui social, ha commentato la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como, che ha premiato i lariani al termine della lotteria dei ... areanapoli.it

Como, Fabregas si coccola Douvikas: Preso perché ha sempre fatto gol. Ramon è fortissimoIl Como continua a vincere e stupire con Tasos Douvikas sempre più scatenato. In conferenza stampa, a due giorni dal match contro il Bologna, Cesc Fabregas ha parlato di cosa ha convinto il club ad ... tuttomercatoweb.com

#Como, #Fabregas: «Testa a domani con la #Fiorentina, poi ci prepareremo per il #Milan» #MilanPress x.com

Serie A || Verso Como - Fiorentina; Fabregas : “ La Fiorentina è una società storica” SULLA PARTITA “La Fiorentina è una grande squadra, ha una società molto importante. Da spagnolo so che è una società storica, fa strano vederla là in classifica. La lin facebook