se i politici vanno da fedez

Recentemente, il podcast Pulp Podcast ha attirato l’attenzione con una puntata che ha visto la partecipazione di Fedez, Mr Marra, l’ex primo ministro e un generale in pensione. La presenza di figure politiche e militari in un programma condotto dal cantante ha suscitato discussioni tra gli ascoltatori e sui social media. La puntata ha suscitato particolare interesse dopo le apparizioni di alcuni protagonisti noti nel panorama pubblico.

Dopo Giorgia Meloni, ha destato scalpore la puntata di Pulp Podcast, un podcast officiato da Fedez e Mr Marra, con Matteo Renzi e il generale in pensione Roberto Vannacci. I due hanno amabilmente duellato a vantaggio del pubblico dell’Internet e si ha l’impressione che il dialogo in questione sia stato più utile a Renzi che a Vannacci.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Perché Meloni va da Fedez

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Non chiamatelo Emilio Fedez. Mr Marra: Siamo come le tribune politiche anni '60Prima Gasparri, e poi Meloni, infine il duello Renzi-Vannacci. Pulp Podcast sempre più al centro del dibattito politico. Il co-conduttore a HuffPost: ... huffingtonpost.it

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