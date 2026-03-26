Il 30 marzo torna su Tv8 GialappaShow, con la Gialappa's Band che chiarisce di non fare imitazioni ma parodie, suggerendo di comunicare questa differenza a Monica Setta. La band scherza anche sulla possibilità che Giorgia Meloni possa partecipare al programma, come fatto con Fedez. La trasmissione, considerata tra le più divertenti della televisione italiana, presenta alcune novità per questa stagione.

Da Bereguarda, una cantante un po’ naïf che si lamenta sempre delle sue sfortune sentimentali proposta da Brenda Lodigiani - che tornerà comunque nei panni di Silvia Toffanin, protagonista delle nuove puntate di Vererrimo insieme ai suoi ospiti -, il parterre si arricchisce della Sabrina Ferilli imitata da Valentina Barbieri; della Iva Zanicchi e della Ema Stokholma proposta da Giulia Vecchio - confermatissimi gli altri suoi personaggi: Milly Carlucci, Monica Setta ed Elettra Lamborghini -; dell'Aldo Cazzullo in versione Edoardo Ferrario - «Mi dicono che è molto permaloso e la prenderà male» -, e del Jovanotti by Giovanni Vernia.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - GialappaShow, parla la Gialappa's Band: «Non facciamo imitazioni ma parodie: ditelo a Monica Setta. Se Giorgia Meloni è andata da Fedez potrebbe venire anche da noi»

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