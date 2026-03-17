La presidente del Consiglio ha partecipato a una puntata di Pulp Podcast, condotta da Fedez e Mr., e ha spiegato che le elezioni non riguardano direttamente la sua persona, ma la giustizia. Durante l'intervento, ha affermato che il voto non è sulla leader di maggioranza, ma su questioni legate al sistema giudiziario. La sua presenza ha attirato l’attenzione sui temi trattati nel podcast.

La presidente del Consiglio ospite di una puntata di Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra, parla di referendum, guerra in Iran, rapporti Usa-Ue e altri temi di attualità come il decreto sicurezza "Non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di una puntata di Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra, che anticipa alcuni passaggi dell'intervista che sarà pubblicata giovedì alle 13. "Anche chi non condivide questo governo - precisa la premier - dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema". Il punto è proprio questo, sottolinea Meloni:... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni da Fedez a spiegare le ragioni del Sì. Schlein e Conte non vanno

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