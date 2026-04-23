Scurria a Roma | maratona con 6 ministri per rilanciare lo Stretto

A Roma, Marcello Scurria ha incontrato sei ministri in seguito a un colloquio con la presidente del Consiglio. L'obiettivo dell'incontro è ottenere finanziamenti nazionali destinati alla crescita dello Stretto di Messina. L'appuntamento si inserisce in un'iniziativa per rilanciare le attività e le infrastrutture della zona. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle discussioni o sui risultati attesi.

? Cosa sapere Marcello Scurria incontra sei ministri a Roma dopo il colloquio con Giorgia Meloni.. L'agenda mira a ottenere fondi nazionali per lo sviluppo dello Stretto di Messina.. A Roma, il candidato sindaco di Messina Marcello Scurria ha completato una maratona istituzionale con sei ministri dopo l’incontro con il premier Meloni, puntando a ridefinire le priorità dello Stretto attraverso un dialogo diretto con i vertici del Governo. L’agenda diplomatica del candidato messinese si è concentrata su settori vitali per il tessuto economico e sociale della città. Insieme al sottosegretario Matilde Siracusano, Scurria ha avviato una serie di confronti con i responsabili dei principali dicasteri nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scurria a Roma: maratona con 6 ministri per rilanciare lo Stretto Notizie correlate Leggi anche: Russo marca la distanza sul ponte dello Stretto: "Centrodestra e De Luca con Scurria lo sostengono, noi no" Messina, la mossa di Scurria: Siracusano per sbloccare lo StrettoIl dibattito a Messina si accende con una mossa strategica del centrodestra che punta a ridefinire i rapporti di forza tra il governo locale e le...