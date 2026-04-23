Scuole di Milano | il Pan de Mej torna a tavola tra storia e bio

A Milano, le scuole tornano a proporre il Pan de Mej dopo il riconoscimento De.Co., un attestato di qualità locale. Nel frattempo, Milano Ristorazione ha aggiornato i menu estivi inserendo prodotti biologici e piatti stagionali, offrendo così alternative più naturali e legate alla tradizione. La scelta di riaprire il servizio del pane tradizionale si inserisce in un percorso di valorizzazione delle produzioni locali.

? Cosa sapere Le scuole di Milano servono il Pan de Mej dopo il riconoscimento De.Co.. Milano Ristorazione rinnova i menu estivi con prodotti biologici e piatti stagionali.. Il 23 aprile, in occasione della ricorrenza di San Giorgio, i refettori delle scuole milanesi hanno celebrato la tradizione gastronomica locale servendo il Pan de Mej, un dolce a base di mais che ha appena ottenuto il riconoscimento ufficiale di denominazione comunale De.Co. Questa scelta nelle mense cittadine chiude un percorso dedicato alla valorizzazione delle radici locali, portando in tavola un prodotto che nasce dalla storia contadina della città. La vice sindaca...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole di Milano: il Pan de Mej torna a tavola tra storia e bio Notizie correlate Nelle scuole di Milano il nuovo menu estivo e il tipico Pan de MejIl Pan de Mej, tipico dolce milanese a base di farina di mais, ha ottenuto il riconoscimento di ‘denominazione comunale De. Carrara: ‘Orto Bio’ torna nelle scuole per insegnare sostenibilità e alimentazione sana ai bambini.Il Comune di Carrara rilancia il progetto ‘Orto Bio’, un’iniziativa di educazione alimentare e ambientale che coinvolgerà bambini di nidi, scuole... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Quarto Oggiaro, una scuola di educazione nelle periferie esistenziali dei giovani; Atleti trentini di Milano Cortina incontrano le scuole al Santa Chiara; Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Milano: coinvolti 170 studenti di cinque scuole; La scuola, strumento di formazione, inclusione e coesione sociale. Scuola Forestami, quattro nuovi Angoli di biodiversità nelle scuole dell’infanzia di MilanoFiori, insetti, percorsi sensoriali e storie di natura. Sono questi gli ingredienti degli Angoli di biodiversità di Scuola Forestami, progetto educativo per le scuole della Città metropolitana di ... affaritaliani.it La scuola di Afol di Pieve vince il premio Aimo e NadiaLa scuola di Afol Metropolitana di Pieve Emanuele conquista il primo posto al Premio Aimo e Nadia per i Giovani, il contest dedicato agli aspiranti chef che si è svolto nella Sala Belvedere di Palazzo ... ilgiorno.it L'incontro con gli studenti delle scuole di giornalismo delle Università di Torino, della Luiss di Roma, della Cattolica di Milano e della Lumsa di Roma - facebook.com facebook