Nelle scuole di Milano il nuovo menu estivo e il tipico Pan de Mej

A Milano, le scuole hanno introdotto un nuovo menu estivo, che include anche il tradizionale Pan de Mej. Questo dolce milanese, realizzato con farina di mais, è stato ufficialmente riconosciuto come prodotto con denominazione comunale De. La decisione riguarda l’attribuzione di un marchio distintivo che ne certifica l’origine e le caratteristiche tradizionali. La scelta interessa le istituzioni scolastiche che proporranno questa specialità nel periodo estivo.