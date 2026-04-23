Nelle scuole di Milano il nuovo menu estivo e il tipico Pan de Mej
A Milano, le scuole hanno introdotto un nuovo menu estivo, che include anche il tradizionale Pan de Mej. Questo dolce milanese, realizzato con farina di mais, è stato ufficialmente riconosciuto come prodotto con denominazione comunale De. La decisione riguarda l’attribuzione di un marchio distintivo che ne certifica l’origine e le caratteristiche tradizionali. La scelta interessa le istituzioni scolastiche che proporranno questa specialità nel periodo estivo.
Il Pan de Mej, tipico dolce milanese a base di farina di mais, ha ottenuto il riconoscimento di ‘denominazione comunale De.Co’ da parte della giunta di Milano. Il 23 aprile, per San Giorgio, il dolce è stato servito nei refettori delle scuole cittadine, a conclusione del percorso ‘la tradizione.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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