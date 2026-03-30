Scuole chiuse il 31 marzo 2026? I post fuorvianti e l’ordinanza che non riguarda tutta l’Italia

Una foto diffusa sui social indica che le scuole saranno chiuse il 31 marzo 2026, ma si tratta di un’immagine circolata il 30 marzo e attribuita a un’ordinanza urgente legata a un’ondata di maltempo. Tuttavia, l’ordinanza non riguarda l’intera Italia e non è stata confermata ufficialmente da fonti istituzionali.