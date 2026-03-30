Scuole chiuse il 31 marzo 2026? I post fuorvianti e l’ordinanza che non riguarda tutta l’Italia
Una foto diffusa sui social indica che le scuole saranno chiuse il 31 marzo 2026, ma si tratta di un’immagine circolata il 30 marzo e attribuita a un’ordinanza urgente legata a un’ondata di maltempo. Tuttavia, l’ordinanza non riguarda l’intera Italia e non è stata confermata ufficialmente da fonti istituzionali.
Circola un’immagine sui social che annuncia le scuole chiuse per domani, 31 marzo 2026. Il contenuto, diffuso da diverse pagine Facebook la sera del 30 marzo, rimanda a un’ordinanza urgente firmata a causa dell’ondata di maltempo. Tuttavia, si tratta di un caso di disinformazione basata su clickbait: il provvedimento non ha valenza nazionale, ma riguarda un singolo territorio locale. Per chi ha fretta. Sui social circolano post che fanno intendere la chiusura delle scuole in tutta Italia per il 31 marzo 2026.. Il link nei commenti porta a un sito di informazione generica che nasconde i dettagli reali nella seconda pagina.. L’ordinanza di chiusura è stata firmata esclusivamente per il comune di Porto Cesareo, non per l’intero Paese. 🔗 Leggi su Open.online
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