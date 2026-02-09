Amianto e nuovi interventi | servono 5 milioni di euro per la scuola primaria Grigoletti

La scuola primaria Grigoletti si prepara a spendere altri 5 milioni di euro. Oltre alle aule prefabbricate, il problema principale resta l’amianto. La direzione ha annunciato che ci saranno lavori di smaltimento e interventi di sicurezza, ma il budget non basta. I fondi servono subito per evitare ritardi e garantire ambienti più sicuri ai bambini.

Non c'è solo il problema dei bambini costretti a fare lezione in prefabbricati. La scuola Grigoletti dovrà a breve sostenere nuovi costi, legati sia allo smaltimento dell'amianto che agli incrementi delle spese di opere non previste in origine.

