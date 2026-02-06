Processo sulle Regionali 2020 a Avellino | Pratola Serra si prepara davanti al giudice Matarazzo

Venerdì 6 febbraio 2026, nel tribunale di Avellino, si apre il processo sulle elezioni regionali del 2020. Pratola Serra si presenta davanti al giudice Matarazzo, con molte domande ancora da chiarire. La sala è piena di osservatori e testimoni, mentre le accuse si confrontano con le difese. La prima udienza promette di essere un passaggio importante per capire cosa sia successo in quella tornata elettorale.

Venerdì 6 febbraio 2026, nel cuore dell'Aversa, in una sala di tribunale a Avellino, il processo sulle elezioni regionali del 2020 prende il via con un'attenzione particolare. Si tratta di un caso che coinvolge non soltanto l'intero comune di Pratola Serra, bensì l'intera struttura amministrativa e politica del paese, con un'inchiesta condotta da Carabinieri, con un rinvio a giudizio disposto dal Gup del Tribunale di Napoli, Alessandra Cesare. Le accuse, iniziate a partire da un'indagine di tipo corruzione, si concentrano su reati di natura turbinosa, con un particolare su presunti contributi per la campagna elettorale e sull'affidamento delle gare con metodi poco chiari, che sembrano aver portato a un'operazione di turbativa d'asta. Il Comune di Pratola Serra, in provincia di Avellino, ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale riguardante un appalto pubblico. Pratola Serra, richiesto il rinvio a giudizio per ex sindaco Aufiero e altri tre. Appalti in cambio di sostegno per le Regionali 2020: quattro finiscono a processo. Partira' il 16 ottobre davanti al collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo il processo con accuse contestate a vario titolo dalla Procura di Napoli che vanno dalla corruzione. Arriva il rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero ed altri tre imputati, due ex amministratori e un imprenditore. Sotto i riflettori alcuni presunti episodi di corruzione negli appalti al Comune legati al sostegno economico della campagna.

