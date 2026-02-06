Avellino al via il processo sulle Regionali 2020 e Pratola Serra | a ottobre davanti al giudice Matarazzo

Questa mattina è iniziato ad Avellino il processo sulle elezioni regionali del 2020 e sulla gestione di Pratola Serra. Il giudice Sonia Matarazzo presiede l’udienza, che si svolge davanti a un collegio competente. La vicenda riguarda le ipotesi di irregolarità nelle elezioni e le decisioni prese dall’amministrazione del Comune. La prima udienza si è concentrata sulla presentazione delle accuse e sulle testimonianze di alcuni testimoni chiave. La sentenza è prevista nei prossimi mesi.

La Procura di Napoli contesta, a vario titolo, reati che spaziano dalla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio alla turbata libertà degli incanti. Tra gli imputati figurano Emanuele Aufiero, ex sindaco di Pratola Serra, e l'ex vicesindaco Angelo Capone, entrambi difesi dall'avvocato Villani. A lei viene contestata l'adozione della determina n. 86 del 3 giugno 2019, con cui venne avviata una procedura di gara aperta, nonostante la delibera del Consiglio comunale n. 5 del 20 febbraio 2019 avesse approvato il progetto di gestione, manutenzione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione mediante project financing. Arriva il rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero ed altri tre imputati, due ex amministratori e un imprenditore. Sotto i riflettori alcuni presunti episodi di corruzione negli appalti al Comune legati al sostegno economico della campagn

