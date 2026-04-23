Scuola media San Carlo Via ai lavori di ampliamento Più aule per musica e arte

Sono iniziati i lavori di ampliamento presso la scuola media San Carlo a Modena. Verrà costruito un nuovo volume in vetro e legno distribuito su tre livelli, pensato per ospitare aule dedicate a musica, informatica e attività artistiche. L’intervento mira ad aumentare gli spazi disponibili per le lezioni e le attività extrascolastiche. La nuova struttura dovrebbe essere completata nei prossimi mesi, senza influire sull’attività scolastica quotidiana.

Prendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli, destinati a nuovi spazi didattici per attività di musica, informatica ed arte. Il progetto, del valore di 1 milione 350 mila euro, risponde alla necessità di maggiori spazi laboratoriali e, con l’occasione, saranno eseguite opere di adeguamento antincendio sia all’interno della media San Carlo, che all’adiacente primaria Pascoli, al fine dell’ottenimento di un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi. "Con questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Modena Giulio Guerzoni – manteniamo una promessa nei confronti della scuola e di tutte le famiglie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola media San Carlo . Via ai lavori di ampliamento. Più aule per musica e arte Notizie correlate Partono i lavori per l'ampliamento delle medie 'San Carlo', un anno di cantierePrendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli,... Veglie, spazi più moderni e più sicuri: consegnati i lavori della scuola mediaVEGLIE – Una scuola più moderna e più sicura dopo gli interventi di riqualificazione: a Veglie è il giorno della consegna del plesso scolastico che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scuola media San Carlo, partono i lavori di ampliamento; Scuola media San Carlo . Via ai lavori di ampliamento. Più aule per musica e arte; Signori, si parte!, il San Carlo in scena a fin di bene; Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati. Scuola media San Carlo . Via ai lavori di ampliamento. Più aule per musica e artePrendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli, destinati a nuovi spazi didattici per attività di ... ilrestodelcarlino.it Modena, ampliamento della scuola media San Carlo: lavori per 1,3 milioniSocietà: L’intervento viene realizzato dall’azienda Fratelli Sala di Concordia sulla Secchia, che si è aggiudicata i lavori tramite gara pubblica ... lapressa.it IrpiniaTv. . . Da Mugnano del Cardinale al palcoscenico del San Carlo di Napoli. Il sogno della giovane ballerina Giovanna Conte, a soli nove anni, diventa realtà. di Roberto Luciano - facebook.com facebook