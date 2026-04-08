Veglie spazi più moderni e più sicuri | consegnati i lavori della scuola media

A Veglie, i lavori di riqualificazione della scuola media sono stati completati e il nuovo edificio è stato consegnato. Gli interventi hanno riguardato l’adeguamento degli spazi, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più moderno e sicuro per studenti e insegnanti. La consegna ufficiale segna la fine di un percorso di lavori che hanno coinvolto le strutture dell’istituto scolastico.

VEGLIE – Una scuola più moderna e più sicura dopo gli interventi di riqualificazione: a Veglie è il giorno della consegna del plesso scolastico che ospita le medie, dopo i lavori che lo hanno interessato. Grazie a un finanziamento di 2 milioni e 450 mila euro, l’istituto è stato rafforzato dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Il Campus della Geromina rinasce con nuovi spazi verdi, ingressi sicuri e percorsi moderni Per Bellaria totem informativi più interattivi, moderni ed aperti agli spazi pubblicitariAperto il bando per la concessione di tre aree pubbliche, dove installare o sostituire impianti informativo pubblicitari multimediali E’ online, con... Veglie, consegnati oggi i lavori della scuola mediaVEGLIE (Lecce) - Oggi è una giornata importante per la comunità di Veglie: sono stati consegnati i lavori della scuola media. corrieresalentino.it Tutto pronto per la nuova mensa: Spazi più accessibili e moderniSi avvicina alla conclusione il cantiere per la realizzazione della nuova mensa alla elementare Ferrazzi Cova di Olcella. Il progetto,... Si avvicina alla conclusione il cantiere per la realizzazione ... ilgiorno.it