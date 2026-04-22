Partono i lavori per l' ampliamento delle medie ' San Carlo' un anno di cantiere

Da modenatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per l’ampliamento della scuola media San Carlo a Modena. I lavori dureranno circa un anno e prevedono la costruzione di un edificio in vetro e legno su tre piani. Questo nuovo spazio ospiterà aule dedicate a musica, informatica e arte, offrendo così ulteriori ambienti per le attività scolastiche. La ristrutturazione interesserà la parte esterna e interna dell’istituto, con l’obiettivo di ampliare le aree a disposizione degli studenti.

Prendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli, destinati a nuovi spazi didattici per attività di musica, informatica ed arte.Il progetto, del valore di 1 milione 350 mila euro, risponde alla.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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