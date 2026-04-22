Partono i lavori per l' ampliamento delle medie ' San Carlo' un anno di cantiere

Sono iniziati i lavori per l’ampliamento della scuola media San Carlo a Modena. I lavori dureranno circa un anno e prevedono la costruzione di un edificio in vetro e legno su tre piani. Questo nuovo spazio ospiterà aule dedicate a musica, informatica e arte, offrendo così ulteriori ambienti per le attività scolastiche. La ristrutturazione interesserà la parte esterna e interna dell’istituto, con l’obiettivo di ampliare le aree a disposizione degli studenti.

Prendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli, destinati a nuovi spazi didattici per attività di musica, informatica ed arte.Il progetto, del valore di 1 milione 350 mila euro, risponde alla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Partono i lavori al Castello. Via a 5 mesi di cantiereÈ partito il restyling dell’ala lunga del castello di Melegnano, un settore dell’antico maniero in capo alla Città Metropolitana di Milano. Bretella ferroviaria per l’Aeroporto del Salento: sbloccato il cantiere, partono i lavoriBRINDISI – Il cantiere della bretella ferroviaria tra l’aeroporto del Salento e la linea adriatica riparte dopo un anno e mezzo di stallo e il... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ripavimentato e riaperto il centro storico di Villa San Carlo; Workshop internazionale sulla sindrome di Down: l’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza al centro del confronto scientifico internazionale | San Carlo; Consiglio di Quartiere Valle Savio. Convocazione; Chivasso, deviazione temporanea dei bus per lavori in Via Roma. Ospedali in terapia: sei anni per riqualificare San Paolo e San CarloIl San Paolo si rifà il look. Prenderanno il via mercoledì i lavori di riqualificazione dal valore complessivo di 110 milioni di euro, di cui 50 da Regione Lombardia e 60 di fondi ministeriali ... ilgiornale.it Una Trieste vista dall’alto, brulicante di persone riversatesi sulle Rive festose per la fine della guerra e dirette verso quello che allora si chiamava molo San Carlo - facebook.com facebook Affollata, il 9 aprile la chiesa di San Carlo alle Mortelle. Si tenevano i funerali di Francesca Sveva Cicala, ricercatrice napoletana spentasi a 29 anni. Aveva scelto di trasformare il suo percorso oncologico in un lavoro scientifico, dedicando la laurea magistral x.com