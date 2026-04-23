Scuola e impresa fanno sistema | a Mirano un nuovo laboratorio di automazione Engim

A Mirano è stato inaugurato un nuovo laboratorio di automazione industriale presso la sede di Engim Veneto, realizzato grazie alla collaborazione tra imprese e scuola. L'iniziativa è stata possibile con il contributo della Camera di commercio di Venezia e Rovigo, nell’ambito del bando 2025 dedicato all’aggiornamento dei laboratori scolastici. La struttura mira a offrire agli studenti strumenti pratici in un settore in continua evoluzione.

Nasce dall'alleanza tra imprese e scuola il nuovo laboratorio di automazione industriale inaugurato nella sede Engim Veneto di Mirano, realizzato con il contributo della Camera di commercio di Venezia e Rovigo, nell’ambito del bando 2025 per l’ammodernamento dei laboratori scolastici.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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