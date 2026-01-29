A San Giovanni, il liceo si trasforma in un vero laboratorio del Made in Italy. La scuola ha stretto collaborazioni con Prada Group e l’Università Cattolica, dando vita a un progetto che unisce teoria e pratica. Studenti e aziende lavorano fianco a fianco, creando un ponte diretto tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro. Un passo avanti per formare giovani pronti a entrare nel mercato con competenze concrete.

Il dialogo tra scuola, impresa e università prende forma concreta ai Licei "Giovanni da San Giovanni", dove il Liceo del Made in Italy si afferma come un laboratorio educativo avanzato grazie a collaborazioni di alto profilo con Prada Group e con l’ Università Cattolica del Sacro Cuore. Non un semplice indirizzo di studi, ma un progetto culturale e formativo che mette in rete competenze, istituzioni e mondo produttivo, con l’obiettivo di preparare le nuove generazioni alle sfide del presente e del futuro. Questo il filo conduttore dell’incontro "Il futuro è Made in Italy", che si è tenuto domenica scorsa nella sede dei Licei, a San Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dialogo tra scuola e impresa. Il liceo del Made in Italy come laboratorio educativo

Approfondimenti su Giovanni da San Giovanni

A partire da settembre 2026, il liceo del Made in Italy si espande nelle sedi di Ipsas Aldrovandi Rubbiani e Iis Aldini Valeriani, introducendo nuovi indirizzi di studio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giovanni da San Giovanni

Argomenti discussi: Inclusione scolastica, a Vicenza il primo incontro – confronto tra famiglia scuola e istituzioni; Evento finale del progetto 'Scuola Alternativa 2.0', un ponte di dialogo tra studenti quartesi e bimbi dei campi profughi palestinesi; Sicurezza a scuola: a Trieste proseguono i pattugliamenti e il dialogo con gli istituti; Dialogo tra scuola e impresa. Il liceo del Made in Italy come laboratorio educativo.

Dialogo scuola-impresa, in crescita i progetti incentrati su Stem e intelligenza artificialeIl dialogo tra imprese e mondo scolastico è ormai una realtà profondamente radicata nel nostro Paese: negli ultimi tre anni, il 97% delle scuole italiane ha accolto programmi educativi promossi dalle ... repubblica.it

Violenza a scuola e paura: Daniele Novara risponde alle domande dei genitoriDopo l’accoltellamento a scuola avvenuto nei giorni scorsi, come parlarne con i figli e aiutarli a sentirsi al sicuro? Daniele Novara risponde alle domande dei genitori. nostrofiglio.it

"La decisione del Governo è stata quella di chiudere il dialogo con la Regione Sardegna, di non ascoltare le reali esigenze di un’isola che ha le sue particolarità e difficoltà, e che ha l'esigenza di investire sulla scuola e sull'istruzione". Ad affermarlo è l'assesso - facebook.com facebook

Ritorno in classe all’istituto Chiodo: la scuola riparte dal dialogo dopo la tragedia x.com