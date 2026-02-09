Costruire il futuro | convegno sul sistema duale tra scuola ed impresa
Stamattina al Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” si svolge il convegno intitolato “Costruire il futuro”. I partecipanti si confrontano sulla collaborazione tra scuola e impresa, cercando di capire come migliorare il sistema duale. L’evento inizia alle 9,30 e si concentra su come questa formula possa aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro. Numerosi esperti e rappresentanti delle aziende sono presenti per ascoltare idee e condividere esperienze.
"Costruire il futuro: Il sistema duale tra scuola ed impresa". Questo il titolo del convegno che si terrà il 10 febbraio alle ore 9,30 al Polo Tecnico Professionale "Righi-Boccioni-Fermi" per discutere ed approfondire l'importanza del sistema duale.Il Polo Tecnico Professionale, diretto dalla.
