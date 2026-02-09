Costruire il futuro | convegno sul sistema duale tra scuola ed impresa

Da reggiotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina al Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” si svolge il convegno intitolato “Costruire il futuro”. I partecipanti si confrontano sulla collaborazione tra scuola e impresa, cercando di capire come migliorare il sistema duale. L’evento inizia alle 9,30 e si concentra su come questa formula possa aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro. Numerosi esperti e rappresentanti delle aziende sono presenti per ascoltare idee e condividere esperienze.

"Costruire il futuro: Il sistema duale tra scuola ed impresa". Questo il titolo del convegno che si terrà il 10 febbraio alle ore 9,30 al Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” per discutere ed approfondire l’importanza del sistema duale.Il Polo Tecnico Professionale, diretto dalla.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Righi Boccioni Fermi

La voce della libertà: a Reggio Calabria un convegno per spezzare il silenzio e costruire il futuro

Convegno sul legno e il lago di Laveno: tra tradizione e sostenibilità si ritrova il futuro del territorio

Sabato 31 gennaio 2026, nel pomeriggio, le officine di Laveno Mombello si sono riempite di voci e sguardi attenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Righi Boccioni Fermi

Argomenti discussi: Trent’anni di Progetto Policoro, tra memoria e futuro; Dal Consiglio Nazionale Caritas, tre orientamenti per il futuro; Bacchi. Costruire il futuro, oggi; Quale futuro per gli insegnanti? A Pavia un convegno sulla formazione dei nuovi docenti.

costruire il futuro convegnoScuola e impresa insieme: a Reggio Calabria il convegno Costruire il futuroCostruire il futuro: Il sistema duale tra scuola ed impresa. Questo il titolo del convegno che si terrà al Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi per discutere ed approfondire l’importanz ... strettoweb.com

costruire il futuro convegnoCostruire il sistema integrato 0-6: tutto pronto per il convegno a Reggio CalabriaDomani, sabato 7 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Sala Monteleone, si terrà il convegno dal titolo Costruire il sistema integrato 0-6: sfide, soluzioni e corresponsabilità educativa nei ... strettoweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.