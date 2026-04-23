Scuola e famiglia la difficile sfida di ricostruire la fiducia nell’era delle chat

Recentemente, una frase provocatoria di uno storico ha sollevato discussioni tra genitori e insegnanti, invitando a superare le fonti di tensione tra scuola e famiglia. La community online Your Edu Action ha condiviso questa affermazione sulla propria pagina Facebook, portando l’attenzione su un tema delicato: come ricostruire la fiducia tra i due mondi nell’epoca delle chat e dei social, dove le comunicazioni informali spesso alimentano malintesi e divisioni.

"Allontanate i genitori dalla scuola e via i pettegolezzi dalle chat delle mamme”: questa è l'ultima provocazione lanciata dallo storico Ernesto Galli della Loggia, che la community Your Edu Action ha condiviso sulla propria pagina Facbook. Il post ha suscitato un’ondata di reazioni, diventando il teatro di un confronto ideologico tra chi sogna un ritorno al passato e chi invoca una riforma radicale dei ruoli di genitore e docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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