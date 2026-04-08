Ricostruire fiducia dopo la violenza | è possibile amare ancora?

Dopo un episodio di violenza, spesso si verifica un deterioramento della fiducia sia nei confronti degli altri che in se stessi. La perdita di sicurezza si manifesta nel dubbio sulle proprie scelte e nella difficoltà di riconoscere situazioni affidabili. La ripresa del rapporto con la propria capacità di fidarsi richiede tempo e processi di ricostruzione, che coinvolgono aspetti emotivi e pratici.

Dopo la violenza, la fiducia è spesso la ferita più profonda e invisibile. Non solo la fiducia nell’altro, ma quella in sé stessi: nel proprio intuito, nelle proprie scelte, nella capacità di riconoscere ciò che è sicuro e ciò che non lo è. Quando la fiducia viene tradita in modo radicale, il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Lost Civilizations | Impossible Constructions and Collapses

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