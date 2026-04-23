Scuola dell’infanzia spazi ristretti La manutenzione è necessaria

Da ilrestodelcarlino.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola dell’infanzia statale di Vigarano Mainarda, che ospita circa 70 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, torna a far parlare di sé a causa delle condizioni degli spazi. La struttura presenta ambienti ristretti, e si evidenzia la necessità di interventi di manutenzione per migliorare le condizioni di vita e di apprendimento dei piccoli. La situazione ha suscitato l’attenzione dei genitori e delle autorità locali.

Torna al centro dell’attenzione la scuola d’infanzia statale di Vigarano Mainarda, che accoglie circa 70 bambini tra i 3 e i 6 anni. Una mozione presentata dai consiglieri Olao Guidetti e Lisa Pancaldi della lista civica "ViviAmo Vigarano" ha riacceso i riflettori su alcune criticità. Uno dei problemi principali riguarda il momento della nanna. "Da tempo i genitori segnalano come i bambini siano costretti a riposare nelle prime ore del pomeriggio su semplici materassini appoggiati a terra, in mancanza di un’area dedicata – spiega - Olao Guidetti, ricordando gli impegni presi dall’amministrazione –. Il sindaco, durante una riunione nel dicembre 2024 davanti a genitori e personale scolastico, si è impegnato a costruire un luogo appropriato per il riposo dei bambini utilizzando le somme derivanti dalla vendita delle reti del gas".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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