Scuola dell’infanzia spazi ristretti La manutenzione è necessaria

La scuola dell’infanzia statale di Vigarano Mainarda, che ospita circa 70 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, torna a far parlare di sé a causa delle condizioni degli spazi. La struttura presenta ambienti ristretti, e si evidenzia la necessità di interventi di manutenzione per migliorare le condizioni di vita e di apprendimento dei piccoli. La situazione ha suscitato l’attenzione dei genitori e delle autorità locali.

Torna al centro dell’attenzione la scuola d’infanzia statale di Vigarano Mainarda, che accoglie circa 70 bambini tra i 3 e i 6 anni. Una mozione presentata dai consiglieri Olao Guidetti e Lisa Pancaldi della lista civica "ViviAmo Vigarano" ha riacceso i riflettori su alcune criticità. Uno dei problemi principali riguarda il momento della nanna. "Da tempo i genitori segnalano come i bambini siano costretti a riposare nelle prime ore del pomeriggio su semplici materassini appoggiati a terra, in mancanza di un’area dedicata – spiega - Olao Guidetti, ricordando gli impegni presi dall’amministrazione –. Il sindaco, durante una riunione nel dicembre 2024 davanti a genitori e personale scolastico, si è impegnato a costruire un luogo appropriato per il riposo dei bambini utilizzando le somme derivanti dalla vendita delle reti del gas".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Scuola dell’infanzia, spazi ristretti. La manutenzione è necessaria" Notizie correlate "Necessaria la qualità degli spazi"CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A Castiglione della Pescaia si è svolto il nuovo appuntamento del Patentino dell’ospitalità 2026, dedicato al tema ’Qualità... Nuovi arredi e spazi didattici innovativi: 368 mila euro per le scuole dell’infanziaL’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha ottenuto un nuovo finanziamento di 368 mila euro destinato all’acquisto di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bandi e Avvisi; Scuola dell’infanzia, spazi ristretti. La manutenzione è necessaria; Vigarano, scuola dell’infanzia: mozione per spazi più adeguati; Spazi innovativi per l’educazione dei più piccini. Scuola dell’infanzia, spazi ristretti. La manutenzione è necessariaTorna al centro dell’attenzione la scuola d’infanzia statale di Vigarano Mainarda, che accoglie circa 70 bambini tra i 3 e i 6 anni. Una mozione presentata dai consiglieri Olao Guidetti e Lisa ... ilrestodelcarlino.it Spazi innovativi per l’educazione dei più picciniGrande successo per la giornata ‘Intrecci educativi’, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze. L’evento ... lanazione.it #Scuola, nuovi programmi dei licei: scompare la geostoria e arriva l'IA x.com Siracusa, Turano su atti vandalici a scuola: «Ferma condanna e pieno sostegno a preside, studenti e personale» «Esprimo indignazione e una ferma condanna per i gravi atti di vandalismo verificatisi in un plesso dell’Istituto comprensivo Martoglio - Verga di - facebook.com facebook