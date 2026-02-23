Necessaria la qualità degli spazi

A Castiglione della Pescaia, il Patentino dell’ospitalità 2026 si concentra sulla qualità degli spazi pubblici, a causa delle crescenti esigenze di tutela e valorizzazione del territorio. L’evento ha coinvolto operatori e cittadini, che hanno discusso di come migliorare l’estetica e la funzionalità degli ambienti urbani. La discussione si concentra sulle regole condivise per rendere più vivibili e attrattivi i luoghi pubblici, rafforzando l’identità locale. L’interesse rimane alto tra i partecipanti.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A Castiglione della Pescaia si è svolto il nuovo appuntamento del Patentino dell'ospitalità 2026, dedicato al tema ' Qualità urbana e identità del territorio – Regole condivise per la qualità dello spazio pubblico '. Tecnici, operatori turistici, commercianti e cittadini, si sono confrontati, discutendo e condividendo opinioni, su un tema di grande interesse, poiché la qualità dello spazio pubblico è centrale per lo sviluppo turistico e culturale dell'intera comunità. Ospite e relatrice dell'incontro l'architetto Vanessa Mazzini, responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, che ha approfondito le nuove linee guida del decoro e dell'arredo urbano, dell'inserimento armonico di arredi e dehors nel centro cittadino e della tutela dell'identità paesaggistica.

