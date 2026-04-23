Il calendario scolastico per l’anno 2026-2027 prevede che alcune festività nazionali, come Ognissanti e il 25 aprile, cadano di domenica. Questa scelta potrebbe influenzare il numero di ponti e giorni di vacanza durante l’anno scolastico, lasciando pochi o nessun periodo di pausa tra le festività e le vacanze natalizie o pasquali. La pianificazione delle lezioni potrebbe quindi subire variazioni rispetto agli anni precedenti.

? Cosa sapere Il calendario scolastico 2026-2027 vede festività come Ognissanti e il 25 aprile di domenica.. Le regioni come il Veneto pianificano ferie extra per compensare la mancanza di ponti.. Il calendario scolastico 2026-2027 si prospetta come un percorso privo di tregue per milioni di studenti e famiglie, a causa di una coincidenza astronomica che vede quasi tutte le festività cadere di domenica. L’anno accademico in arrivo appare caratterizzato da una cronica mancanza di ponti naturali, una situazione che sta già alimentando discussioni tra le comunità scolastiche. La distribuzione delle ricorrenze nel prossimo ciclo di studi sembra penalizzare la possibilità di brevi pause durante il semestre, con una serie di date che non permettono all’infuori di un singolo stacco significativo di allungare i fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola 2026-2027: allarme festività, l’anno senza ponti

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