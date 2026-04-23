Scudetto femminile a Brescia | tecnica crescita e futuro nelle Final Four di Castel Mella

Da gazzetta.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 e 24 maggio si terranno a Castel Mella le Final Four del campionato femminile di scudetto, con le migliori squadre italiane pronte a sfidarsi per il titolo. Tra queste, una formazione si è già assicurata il passaggio alla fase successiva, mentre le altre sono ancora in corsa per conquistare la vittoria finale. La competizione mette in mostra le capacità tecniche delle atlete e la crescita del livello di gioco.

C’è qualcosa di ostinato e silenzioso nel modo in cui una boccia trova la sua linea. Non forza, non strappa, ma arriva. Per anni questo gesto è stato raccontato quasi esclusivamente al maschile. Oggi non più. E non per moda, ma per una trasformazione che ha preso radice. A Brescia, il movimento femminile della Federazione Italiana Bocce si presenta con qualcosa in più rispetto al passato: continuità. Non solo numeri in crescita, ma qualità, struttura, identità. Non è più un settore che rincorre. È un settore che costruisce. Il Campionato Promozionale a Squadre Femminile è lo specchio più fedele di questa evoluzione. Racconta un’Italia ampia, competitiva, sempre meno periferica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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