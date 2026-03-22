La Volley Academy Piacenza, guidata dal presidente Corrado Marchetti, ha siglato accordi di continuità con gli allenatori Donato Maggipinto e Simone Mazza. Questa decisione strategica mira a consolidare i risultati ottenuti nelle categorie giovanili e nella serie C, puntando sulle finali regionali in programma per maggio. L’annuncio arriva in un momento chiave per il settore sportivo locale: dopo la conquista del titolo sportivo di Serie B1 e l’accordo biennale con il coach Michele Fanni, la società punta tutto sulla stabilità tecnica. Il rinnovo non è come un punto di arrivo, ma come una leva per alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni, sfruttando la conoscenza reciproca tra tecnici e atlete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley Piacenza: stabilità tecnica per le Final Four

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