Castel Mella | Sagra del Loertis
A Castel Mella dal 22 al 26 aprile si svolge la 20ª edizione della Sagra del Loertis, una manifestazione che dura cinque giorni. L’evento propone piatti tipici locali e momenti di incontro tra i partecipanti, mantenendo vive le tradizioni della zona. La sagra rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario del paese, con un’offerta dedicata alla cultura culinaria e alla socializzazione tra i visitatori.
Cinque giorni all’insegna dei sapori locali, della convivialità e delle tradizioni che si rinnovano: dal 22 al 26 aprile torna a Castel Mella la Sagra del Loertis, giunta alla sua 20ª edizione. Un traguardo importante per una manifestazione che, anno dopo anno, è diventata un appuntamento atteso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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