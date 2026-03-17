Caro-energia Meloni di nuovo isolata in Europa | la battaglia contro il meccanismo Ets è persa in partenza

Giorgia Meloni si trova nuovamente isolata in Europa mentre la sua posizione contro il meccanismo Ets perde terreno. Dopo aver creduto di ricevere il sostegno almeno della Germania, anche Berlino ha deciso di allontanarsi. La situazione evidenzia la mancanza di alleati internazionali nel contrasto alla misura, lasciando il governo italiano senza supporto in questa battaglia europea.

Pensava di avere l’appoggio almeno della Germania. Ma anche Berlino ha deciso di sfilarsi. Giorgia Meloni ancora una volta si trova isolata in Europa. Questa volta sulla battaglia per lo stop all’Ets, vale a dire il sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, introdotto dall’Unione europea come uno dei principali strumenti di politica climatica per ridurre l’impatto ambientale delle attività industriali. E considerato il baluardo del Green deal. Meloni ancora una volta isolata in Europa: la battaglia contro il meccanismo dell’Ets è persa in partenza. Ieri a margine del Consiglio Ue Ambiente, si è tenuta una riunione di coordinamento tra Italia, Grecia, Croazia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Polonia, per trovare una linea comune sul quadro climatico post-2030. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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