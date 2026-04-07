Difesa caro energia scandali | l’aprile nero di Giorgia Meloni

Ad aprile, il governo si è trovato ad affrontare una serie di sfide che hanno attirato l’attenzione pubblica. Tra i temi principali ci sono stati le questioni legali legate alla difesa, i rialzi dei costi dell’energia e alcuni scandali che hanno coinvolto varie figure politiche. Questa fase si è rivelata particolarmente complessa rispetto ai mesi precedenti, segnando un momento di tensione e difficoltà per l’esecutivo.

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