Scoperte api del sudore che cambiano colore con l'umidità | svelato il meccanismo ma non il motivo
Recentemente, i ricercatori hanno osservato che un'ape del sudore modifica il colore in risposta all'umidità ambientale. Sono riusciti a spiegare il processo fisico che causa questo cambiamento, ma non hanno ancora identificato le ragioni alla base di questa variazione. La scoperta riguarda esclusivamente il funzionamento meccanico, senza riferimenti a eventuali scopi o finalità biologiche.
I ricercatori hanno scoperto che un'ape del sudore cambia colore in base all'umidità dell'ambiente. Hanno svelato il meccanismo fisico dietro questo cambiamento, ma non ne conoscono le ragioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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