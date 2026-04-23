Scoperte api del sudore che cambiano colore con l'umidità | svelato il meccanismo ma non il motivo

Recentemente, i ricercatori hanno osservato che un'ape del sudore modifica il colore in risposta all'umidità ambientale. Sono riusciti a spiegare il processo fisico che causa questo cambiamento, ma non hanno ancora identificato le ragioni alla base di questa variazione. La scoperta riguarda esclusivamente il funzionamento meccanico, senza riferimenti a eventuali scopi o finalità biologiche.