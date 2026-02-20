Notizia bomba | Morgan non andrà a Sanremo svelato il motivo assurdo ma ora chi prende il suo posto?

Morgan non parteciperà a Sanremo 2026 a causa di un imprevisto personale che ha impedito la sua presenza. La sua assenza ha creato sorpresa tra fan e organizzatori, soprattutto perché era pronto a esibirsi con Chiello nella serata delle cover. La sua sostituzione si sta organizzando in queste ore, lasciando il palco senza il cantante atteso. La domanda ora è: chi prenderà il suo posto sul palco dell’Ariston?

Colpo di scena a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2026. Una delle esibizioni più attese della serata delle cover cambia improvvisamente volto: Morgan non salirà sul palco dell'Ariston per il duetto con Chiello previsto venerdì 27 febbraio. Una decisione che ha sorpreso molti, ma che non equivale a un addio alla kermesse. Dietro l'assenza, infatti, c'è una scelta ben precisa legata alla natura del brano e al ruolo che l'artista ha deciso di assumere. Morgan dice di no a Sanremo: ecco le sue parole. La notizia è stata diffusa inizialmente tramite una nota dell'ufficio stampa del cantante.