Il presidente ha annunciato di essere riuscito a far sospendere le esecuzioni di otto manifestanti in Iran, ma non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali statunitensi, mentre fonti iraniane non hanno ancora commentato la notizia. La vicenda riguarda manifestanti arrestati nel corso di proteste avvenute recentemente nel paese. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale.

? Cosa sapere Trump dichiara di aver ottenuto la sospensione delle esecuzioni per otto manifestanti in Iran.. Teheran respinge la versione statunitense negando l'imminenza delle condanne a morte per le donne.. Donald Trump ha comunicato tramite il proprio profilo Truth di aver ottenuto la sospensione delle esecuzioni per otto manifestanti iraniane, nonostante la magistratura di Teheran abbia respinto immediatamente la versione statunitense negando che le donne fossero in attesa di giustizia. La dinamica si è accesa con una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, il quale ha sostenuto che le otto giovani, che avrebbero dovuto affrontare la pena capitale questa sera in Iran, non verranno più uccise.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro Trump-Teheran: salvate le 8 manifestanti o è propaganda?

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