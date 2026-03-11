Trump Netanyahu e gli Espstein File Cartoon in stile Lego come propaganda di Teheran

Il 11 novembre 2026, a Roma, si parla di una nuova forma di propaganda digitale che coinvolge un cartone animato in stile Lego. L’opera mette in scena figure riconoscibili e fa riferimento a Donald Trump, Benjamin Netanyahu e ai cosiddetti “Espstein File”. Questa animazione, diffusa da Teheran, mira a raggiungere un vasto pubblico attraverso contenuti facilmente condivisibili e virali.

Roma, 11 novembre 2026 – La guerra si gioca anche sul filo della propaganda: non solo strategie di intelligence a colpi di IA, ma anche animazioni in stile Lego progettate per diventare virali. È il caso della clip diffusa dall’Istituto statale iraniano Revayat-e Fath sulla televisione di Stato di Teheran in risposta al remix della ‘Macarena’ diffuso dalla Casa Bianca. Un video costruito come un cartoon, con tanto di riproduzioni giocattolo di Trump e Netanyahu abbracciati in modo fraterno, il Diavolo con le corna, bombe e aerei da guerra. Una narrazione improntata sugli stereotipi occidentali. Non manca nulla per creare terrore, c’è perfino... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

