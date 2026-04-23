Un incidente ferroviario si è verificato a nord di Copenaghen, coinvolgendo due treni. Sul luogo sono intervenute le autorità e tutte le persone a bordo sono state evacuate. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulla dinamica dell’incidente o sul numero esatto dei feriti. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Incidente ferroviario a nord di Copenaghen, dinamica ancora da chiarire: evacuati tutti i passeggeri. Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, circa 50 km a nord di Copenaghen, in Danimarca. Secondo le autorità locali e i servizi di emergenza, ci sarebbero diversi feriti, anche se al momento non sono state diffuse informazioni precise sulle loro condizioni. L’allarme è scattato alle 6:30 del mattino. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso e forze di polizia, come confermato dalle autorità locali. Dinamica ancora da chiarire. Le prime ricostruzioni parlano di una collisione frontale tra due convogli, ma la dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scontro tra treni in Danimarca: diversi feriti vicino a Copenaghen

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