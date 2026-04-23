Danimarca scontro frontale tra due treni | diversi feriti

Un incidente ferroviario si è verificato tra due treni nel tratto tra Hillerød e Kagerup, circa 40 chilometri a nord di Copenaghen, in Danimarca. L’incidente ha causato diversi feriti, ma al momento non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di vittime o sulle circostanze. Le autorità stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione e valutare i danni.

È ancora provvisorio il bilancio dei feriti dello scontro frontale tra due treni avvenuto all'alba di giovedì 23 aprile 2026 in Danimarca, fra Hillerød e Kagerup, a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen. Le prime informazioni, in tal senso, sono arrivate dal corpo di polizia locale e dai soccorritori intervenuti sul posto. "È avvenuto un grave incidente. C'è stata una collisione tra due treni - si legge in una nota diffusa dalla Polizia locale - Possiamo confermare la presenza di feriti, ma non possiamo fornire dettagli sulla natura e l'entità dei danni. Sono in corso indagini tecniche sul luogo dell'incidente, che prevediamo si protrarranno per un periodo prolungato".🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Incidente fra treni in Danimarca, diversi feriti. Collisione tra due regionali a nord di Copenaghen

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