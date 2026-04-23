Scontro tra SUV sulla Flaminia | inversione a U fatale due ferite

Questa mattina sulla strada Flaminia si è verificato un incidente tra due SUV, causato da un'inversione a U. L'impatto si è verificato nei pressi di una zona frana, poco prima di Barducci. Due giovani conducenti sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo in ospedale a seguito del violento impatto. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi.

? Cosa sapere Due giovani ferite in codice giallo dopo scontro tra SUV sulla Flaminia stamattina.. L'impatto tra i veicoli vicino alla zona frana Barducci ha causato politraumi alle conducenti.. Due giovani sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Torrette dopo un violento scontro tra due SUV avvenuto questa mattina lungo la via Flaminia, nel tratto adiacente alla zona della frana Barducci. Il sinistro si è verificato nelle prime ore della giornata, coinvolgendo un veicolo a noleggio guidato da una ragazza di nazionalità svedese. Secondo le prime ricostruzioni emerse sul posto, la conducente del SUV a noleggio avrebbe tentato una manovra di inversione a U, finendo per impattare frontalmente un secondo SUV che procedeva verso Ancona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra SUV sulla Flaminia: inversione a U fatale, due ferite Notizie correlate Frontale in via Flaminia, ragazza noleggia un suv e poco dopo tenta un'inversione a U: due i feritiANCONA - Frontale tra due suv lungo via Flaminia, all’altezza della frana Barducci. Leggi anche: Incidente sulla Flaminia, scontro tra tre auto. Gravi due donne, una elitrasportata in ospedale Altri aggiornamenti Ancona, scontro tra suv: due donne in ospedaleANCONA – Due donne sono state trasportate in ospedale dopo essere rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina, 23 aprile, in via Flaminia ad Ancona. Dalle prime informazioni l’incidente ... centropagina.it Ancona, fa inversione in via Flaminia e si schianta su un SUV: due ragazze trasportate a TorretteANCONA - Frontale ad Ancona: ragazza svedese fa inversione in via Flaminia e si schianta contro un SUV 1. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, viabilità bloccata. corriereadriatico.it