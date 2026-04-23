Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha lanciato una provocazione rivolta a Ilary Blasi, utilizzando i tarocchi per fare una previsione sul suo matrimonio. La giornalista ha mostrato le carte davanti alle telecamere, senza specificare i dettagli delle interpretazioni o delle conseguenze di questa lettura. La discussione tra le due si è sviluppata in modo acceso, attirando l’attenzione dei presenti e del pubblico.

? Cosa sapere Selvaggia Lucarelli lancia una provocazione con i tarocchi a Ilary Blasi durante il Grande Fratello Vip.. Lo scambio riguarda i progetti di matrimonio di Blasi e della giornalista per il 2027.. Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha scatenato il dibattito tra i concorrenti trasformandosi in una cartomante e lanciando una provocazione diretta a Ilary Blasi sulle sue scelte sentimentali. L’opinionista di 51 anni, la cui presenza nel cast è stata fortemente voluta dalla produzione con un ingente cachet, ha abbandonato per un momento i consueti giudizi per indossare i panni della divinatrice. Utilizzando le carte per leggere il destino dei partecipanti, la giornalista ha scelto un tarocco particolare per colpire la conduttrice romana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra Selvaggia e Ilary: la sfida dei tarocchi sul matrimonio

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