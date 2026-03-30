Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno deciso di posticipare il matrimonio, annunciando che non si sposeranno quest'anno e che l'evento è stato rinviato alla primavera del 2027. La giornalista ha anche commentato una battuta su Sal Da Vinci, affermando che quest’ultimo dovrebbe scegliere tra lei e Ilary Blasi. La coppia aveva programmato di celebrare le nozze in questo periodo, ma l’organizzazione non è stata completata.

L'opinionista del Grande Fratello, ospite a Verissimo, ha spiegato perché quest'anno non si sposa con Lorenzo Biagiarelli. L'appello a Sal Da Vinci Matrimonio rinviato per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: "Non mi sposerò quest'anno. Non siamo riusciti ad organizzare il matrimonio e quindi rimandiamo alla primavera del 2027". Ospite a Verissimo, ha poi scherzato così: "Si sposano tutti quest'anno, io non voglio mescolarmi. Io voglio il mio matrimonio, le luci su di me. sono una mitomane". L’opinionista del Grande Fratello ha poi lanciato un appello a Sal Da Vinci che vorrebbe come cantante al suo matrimonio, così come lo vorrebbe Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Selvaggia Lucarelli, stop al matrimonio. La battuta su Sal Da Vinci: "Deve scegliere tra me e Ilary Blasi"

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