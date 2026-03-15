Ilary Blasi tra confessioni sul Grande Fratello e sul matrimonio con Bastian

Da 361magazine.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilary Blasi è tornata a parlare a Verissimo, dove ha condiviso dettagli sulla sua esperienza come conduttrice del Grande Fratello e sul suo matrimonio con Bastian. Durante l'intervista, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita professionale e privata, offrendo uno sguardo diretto su momenti significativi. Le sue parole hanno suscitato interesse tra il pubblico, senza però entrare in dettagli personali o giudizi.

Ilary Blasi a Verissimo: al timone del Grande Fratello. Ecco cosa è emerso dalle sue parole. Quando Verissimo accende le luci dello studio e Silvia Toffanin accoglie i suoi ospiti sul celebre divanetto, spesso si aprono momenti di televisione che mescolano nostalgia, confessioni e un pizzico di spettacolo. È quello che è successo anche con l’arrivo di Ilary Blasi, tornata a parlare di uno dei capitoli più iconici della sua carriera: Grande Fratello. Leggi anche  Il Grande Fratello avrà una nuova versione? Parla Guendalina Tavassi Ilary Blasi é pronta a tornare sul piccolo schermo alla conduzione del Grande Fratello ed  afferma: “Io delle volte mi immagino di essere una concorrente”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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