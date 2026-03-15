Ilary Blasi tra confessioni sul Grande Fratello e sul matrimonio con Bastian

Ilary Blasi è tornata a parlare a Verissimo, dove ha condiviso dettagli sulla sua esperienza come conduttrice del Grande Fratello e sul suo matrimonio con Bastian. Durante l'intervista, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita professionale e privata, offrendo uno sguardo diretto su momenti significativi. Le sue parole hanno suscitato interesse tra il pubblico, senza però entrare in dettagli personali o giudizi.

Ilary Blasi a Verissimo: al timone del Grande Fratello. Ecco cosa è emerso dalle sue parole. Quando Verissimo accende le luci dello studio e Silvia Toffanin accoglie i suoi ospiti sul celebre divanetto, spesso si aprono momenti di televisione che mescolano nostalgia, confessioni e un pizzico di spettacolo. È quello che è successo anche con l’arrivo di Ilary Blasi, tornata a parlare di uno dei capitoli più iconici della sua carriera: Grande Fratello. Leggi anche Il Grande Fratello avrà una nuova versione? Parla Guendalina Tavassi Ilary Blasi é pronta a tornare sul piccolo schermo alla conduzione del Grande Fratello ed afferma: “Io delle volte mi immagino di essere una concorrente”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ilary Blasi, tra confessioni sul Grande Fratello e sul matrimonio con Bastian Articoli correlati Leggi anche: “Voglio Sal Da Vinci al mio matrimonio con Bastian Muller. Tra di noi c’è una promessa”: così Ilary Blasi Ilary Blasi, il matrimonio con Bastian non s’ha da fareIlary Blasi parla ancora del matrimonio con Bastian e poi si sofferma sulla vita professionale: sarà alla conduzione dell'edizione estiva di Battiti... Una selezione di notizie su Ilary Blasi Temi più discussi: Ilary Blasi, in attesa del GF Vip ammette: Sono divisiva. O piaccio tanto o nulla; Non è stato facile ma la gente non sa la verità. Chanel Totti a Pechino Express rompe il silenzio sulla separazione dei genitori; C'è sempre quel momento…: Ilary Blasi si confessa prima del debutto al Grande Fratello Vip; Gf Vip 8, l’emozione sale per Ilary Blasi pronta al ritorno in tv. Mandica Cocos, l'interrogatorio della tata di Totti (pagata 10 euro l'ora in nero): «C'ero io con Isabel». Ma i video della figlia di Ilary smontano l'alibiFrancesco Totti e Noemi Bocchi indagati dalla Procura di Roma per abbandono di minore. L'indagine è partita dalla denuncia di Ilary Blasi che, durante cinque videochiamate dalla durata complessiva di ... corriereadriatico.it Totti e Noemi: chiesta l'archiviazione per abbandono di minori. Ilary contrariaLa vicenda che da mesi alimenta tensioni e retroscena tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivata a un nuovo capitolo. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine aperta nei confronti ... gazzetta.it Ilary Blasi si racconta in vista del debutto del Grande Fratello facebook Ilary Blasi cammina negli studi Mediaset con le ciabatte, è già entrata nel mood Grande Fratello x.com