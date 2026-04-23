Scontro tra F-15K | un selfie azzardato causa danni da 600.000 dollari

Nel dicembre 2021, due aerei F-15K sono entrati in collisione a Daegu durante operazioni di ripresa video, causando danni stimati in 600.000 dollari. Un selfie azzardato ha contribuito all’incidente. Il pilota ritenuto responsabile è stato allontanato e è tenuto a risarcire 60.000 dollari. La vicenda riguarda un episodio di errore umano durante le manovre di volo.

? Cosa sapere Collisione tra due F-15K a Daegu nel dicembre 2021 per manovre di ripresa video.. Il pilota responsabile è stato allontanato e deve risarcire 60.000 dollari di danni.. L’aeronautica della Corea del Sud ha presentato ufficialmente le proprie scuse per il violento scontro avvenuto nel dicembre 2021 tra due caccia F-15K, dopo che un’indagine ha rivelato come l’incidente fu scatenato dall’uso improprio di dispositivi per riprese personali durante il volo. Il verbale emerso mercoledì dal Board of Audit and Inspection ha messo in luce una dinamica causata da manovre non pianificate vicino alla città di Daegu. In quel contesto, un pilota impegnato nel volo di scorta cercava di immortalare immagini per celebrare il suo ultimo servizio con l’unità operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra F-15K: un selfie azzardato causa danni da 600.000 dollari Notizie correlate Leggi anche: Un sorpasso azzardato causa un frontale tra due auto: sei persone ferite, una è grave Leggi anche: Cane randagio: 5.000 euro di danni, Asp, Comune e Anas in causa