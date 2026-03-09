Cane randagio | 5.000 euro di danni Asp Comune e Anas in causa

Un automobilista ha presentato una richiesta di risarcimento di 5.000 euro dopo aver avuto un incidente con un cane randagio sulla statale 640 a Racalmuto. L’incidente ha coinvolto l’auto dell’automobilista e il cane, causando danni alla vettura. L’ASP, il Comune e l’Anas sono stati citati in giudizio per la richiesta di risarcimento. La causa è attualmente in corso.

Un automobilista chiede 5.000 euro di risarcimento per un impatto con un cane randagio sulla statale 640 a Racalmuto. L'Asp, il Comune e l'Anas sono stati citati in giudizio davanti al giudice di pace per chiudere la questione dei danni subiti il 6 settembre scorso. La notte dell'impatto e il conto da pagare. Quella del 6 settembre dello scorso anno fu una notte senza luna guidava lungo la strada che collega i comuni della provincia di Agrigento. Un animale vagante ha interrotto bruscamente la corsa di un veicolo sulla statale 640, provocando un danno strutturale grave all'automobile. Il conducente non ha esitato a quantificare le perdite economiche in cinque mila euro tondi, cifra richiesta come ristoro immediato.