scontro tra 4 auto nel bergamasco due morti e diversi feriti

Quattro auto sono state coinvolte in un incidente nel Bergamasco, a Caravaggio, intorno all’ora di pranzo sulla provinciale Rivoltana vicino a un ristorante. Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Caravaggio, nel Bergamasco, intorno all’ora di pranzo, che ha coinvolto quattro veicoli, sulla provinciale Rivoltana all’altezza di un ristorante. Si registrano anche diversi feriti. Sul posto i mezzi del 118, anche con due elicotteri, e diverse ambulanze. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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