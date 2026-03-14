Scontro tra due auto nella frazione di Martorano diversi i feriti ma nessuno grave

Venerdì sera, poco dopo le 19, si è verificato uno scontro tra due auto nella frazione di Martorano, a Cesena, lungo via Calcinaro e via Masiera Prima. Sul posto sono intervenute le ambulanze e le forze dell’ordine, che hanno soccorso alcuni feriti. Attualmente, si sa che nessuno dei coinvolti si trova in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Si registra un incidente stradale accaduto venerdì in serata, poco dopo le 19, tra via Calcinaro e via Masiera Prima, nella frazione di Martorano Si registra un incidente stradale accaduto venerdì in serata, poco dopo le 19, tra via Calcinaro e via Masiera Prima, nella frazione di Martorano a Cesena. Lo scontro tra due auto ha causato ben sei feriti, ma nessuno in condizioni preoccupanti. Alle 19:10 l'impatto tra i due veicoli e sul posto si sono portate tre ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Il bilancio parla di tre feriti in codice di media gravità, un 54enne, un 65enne e una 19enne. Tre feriti invece, tra cui due ragazze di 19 anni, hanno riportato lievi conseguenze (codice di bassa gravità). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Incidente a Rivalta di Torino: scontro frontale tra due auto, tre feriti. Una donna apparentemente graveUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, in via Alfieri a Rivalta di Torino, tra le frazioni di Gerbole e Tetti... Scontro tra tre auto: due feriti, uno è grave. Estratto dai vigili del fuoco dalle lamiereAltro incidente nell'Aretino oggi, martedì 24 febbraio, dopo quello verificatosi nel primo pomeriggio in Valdichiana con due feriti gravi. Approfondimenti e contenuti su Scontro tra due auto nella frazione di... Temi più discussi: Violento scontro all'uscita dell'autostrada tra due auto: sei le persone coinvolte, tra cui due bambini di 4 anni; Incidente a Nettuno: scontro tra due auto, morto un uomo; Scontro tra due auto in strada Prati, una si ribalta sul fianco [FOTO]; Scontro frontale tra due auto: tre ricoverati. Incidente Modica, scontro tra due auto al Polo CommercialeIncidente stradale ieri sera in via della Costituzione, ex SS. 115, nella zona del Polo Commerciale di Modica. A scontrarsi due auto ... quotidianodiragusa.it Tremendo scontro tra due auto, una si ribalta: ferite una mamma e le sue due bimbe | VIDEOIncidente a Castelfranco Veneto sulla Statale 53: due auto coinvolte, una ribaltata nel fossato. Intervento di Vigili del Fuoco e Suem 118. nordest24.it A1, scontro tra due furgoni: morti 3 operai. Chi sono le vittime I tre lavoratori viaggiavano sul furgone diretto verso un cantiere del territorio: il violento impatto è stato fatale - facebook.com facebook Sanzioni alla Russia, scontro Salvini-Tajani. Il ministro degli Esteri: "Nessuno stop" x.com