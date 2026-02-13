Cava di Cagnano il Tar boccia il ricorso presentato dai residenti
Il Tar di Roma ha respinto il ricorso dei residenti di San Pietro a Cagnano contro le attività di escavazione della cava di travertino gestita dalla ditta Pacifici di Guidonia, motivando la decisione con la conformità delle autorizzazioni ambientali rilasciate.
Arrivano i giudici a prendere posizioni sul caso della cava di travertino. Il Tar ha respinto il ricorso avanzato respinge il ricorso dei residenti di San Pietro a Cagnano contro gli scavi e le attività estrattive della ditta Pacifici di Guidonia la cava. "Definitivamente respinti i ricorsi – comunica l’azienda con una nota – presentati da Gianfranco Allevi e da altri residenti contro gli atti che hanno portato all’ autorizzazione della cava di travertino in località San Pietro di Cagnano". "Il tribunale – si legge ancora – ha confermato la piena correttezza e legittimità dell’intero iter amministrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Tar boccia Città 30, il sindaco di Bologna: "Non faremo ricorso"
Il Tar ha respinto il ricorso di Città 30, confermando la legittimità della decisione.
Sovrintendente San Carlo, il tar boccia il ricorso di Manfredi: "Nomina valida"
Il TAR ha respinto il ricorso di Manfredi, confermando la validità della nomina di Fulvio Macciardi come Sovrintendente San Carlo.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Cava di Cagnano, il Tar boccia il ricorso presentato dai residenti; Cava di Cagnano, il Tar respinge il ricorso; Acquasanta, il Tar delle Marche conferma la legalità della cava di Cagnano. Pacifici: ''Continueremo ad operare con serietà e trasparenza''.
Cava di Cagnano, il Tar boccia il ricorso presentato dai residentiArrivano i giudici a prendere posizioni sul caso della cava di travertino. Il Tar ha respinto il ricorso avanzato ... ilrestodelcarlino.it
Nuova cava e proteste. Cagnano, i residenti: Scavi nonostante lo stop e cittadini non avvisatiCava a San Pietro di Cagnano, i residenti tornano all’assalto. La questione legata al nuovo sito che ospiterà le attività estrattive della ditta Pacifici Spa di Guidonia continua a dividere più che ... ilrestodelcarlino.it
Acquasanta, il Tar delle Marche conferma la legalità della cava di Cagnano. Pacifici: ''Continueremo ad operare con serietà e trasparenza'' x.com
Il Foggia pronti per PATIERNO,PANDOLFI, CURCIO e CAGNANO difensore dell'Avellino - facebook.com facebook