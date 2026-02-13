Il Tar di Roma ha respinto il ricorso dei residenti di San Pietro a Cagnano contro le attività di escavazione della cava di travertino gestita dalla ditta Pacifici di Guidonia, motivando la decisione con la conformità delle autorizzazioni ambientali rilasciate.

Arrivano i giudici a prendere posizioni sul caso della cava di travertino. Il Tar ha respinto il ricorso avanzato respinge il ricorso dei residenti di San Pietro a Cagnano contro gli scavi e le attività estrattive della ditta Pacifici di Guidonia la cava. "Definitivamente respinti i ricorsi – comunica l’azienda con una nota – presentati da Gianfranco Allevi e da altri residenti contro gli atti che hanno portato all’ autorizzazione della cava di travertino in località San Pietro di Cagnano". "Il tribunale – si legge ancora – ha confermato la piena correttezza e legittimità dell’intero iter amministrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cava di Cagnano, il Tar boccia il ricorso presentato dai residenti

