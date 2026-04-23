Il dibattito sui conti pubblici torna a far parlare di sé, con la presidente del Consiglio che rivolge critiche all'amministrazione precedente guidata da Giuseppe Conte. La polemica politica si riaccende mentre si discute delle finanze dello Stato e delle responsabilità attribuite ai governi passati. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito eventuali conseguenze o risposte da parte del Movimento 5 Stelle.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno della polemica politica. Il tema dei conti dello Stato è tornato al centro del dibattito, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha rivolto critiche dirette al passato governo guidato da Giuseppe Conte. Al centro dello scontro ci sono le scelte economiche degli anni precedenti, considerate dall’attuale esecutivo una delle principali cause delle difficoltà attuali. Il nodo principale: il Superbonus. Secondo la premier, il problema più rilevante riguarda il Superbonus edilizio, misura simbolo del governo Conte. Meloni sostiene che questo provvedimento continui a pesare sui conti pubblici, generando: costi molto elevati per lo Stato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro sui conti pubblici: Meloni accusa Conte e il Movimento 5 Stelle

MELONI SCATENA IL CAOS IN PARLAMENTO: 5 STELLE SCONVOLTI E GOVERNO SOTTO ATTACCO

Notizie correlate

Sui conti pubblici il governo Meloni ha battuto il record mondiale di vittimismoNon siamo riusciti a rientrare dalla procedura d'infrazione per debito eccessivo? Per il governo Meloni è colpa dei governi precedenti, della guerra,...

Per Gualtieri, papà del Superbonus, la prudenza di Meloni sui conti pubblici è una colpa"Si sono sostanzialmente affidati come unico volano di crescita al dividendo della stabilità politica e della prudenza di bilancio senza fare niente...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Galli: Uno scontro sui conti con la Ue ci indebolisce sui mercati. Spesa allegra non è possibile; Crisi energetica e conti pubblici: Meloni tra emergenza Golfo, manovra e vincoli UE; Piano di riequilibrio, Antonella Russo entra nello scontro Scurria-Basile: Subito una commissione per fare chiarezza; Tutti gli scazzi in Europa sui prezzi dell’energia.

Galli: Uno scontro sui conti con la Ue ci indebolisce sui mercati. Spesa allegra non è possibileL’economista: L’anomalia è la crescita italiana. Noi andiamo piano mentre gli altri paesi corrono malgrado la crisi mediorientale. Sulle politiche ... repubblica.it

Governo, lite sui conti pubblici: Giorgetti vede nero, Meloni lo richiama all’ordineIl panorama politico italiano si trova in una fase di fibrillazione che vede contrapporsi visioni differenti all'interno dello stesso esecutivo. Al centro ... thesocialpost.it

Danimarca, scontro tra treni regionali: diversi i feriti - facebook.com facebook

Iran-Stati Uniti ai Mondiali Non è escluso un scontro diretto tra le due nazioni in guerra. Di Alessandro Luna x.com