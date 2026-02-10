Nuove deleghe per gli assessori della giunta Agnelli ter | ecco quali

Il sindaco di Castiglion-Fiorentino, Mario Agnelli, ha deciso di cambiare le deleghe ai suoi assessori. Ora ciascuno avrà compiti più ampi, per cercare di far girare meglio la macchina amministrativa. La cosa riguarda tutti e cinque i membri della giunta. Agnelli punta a coinvolgere di più gli assessori e a dare loro più responsabilità.

“Ampliare il raggio d’azione degli assessori”. Con questo spirito il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, annuncia di aver attribuito a nuove deleghe ai suoi 5 assessori. Il vice Devis Milighetti si occuperà anche di “Bandi Pubblici e pianificazione investimenti”, l’assessora Stefania.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Agnelli Giunta Nuove deleghe agli assessori della giunta Agnelli a Castiglion Fiorentino Questa mattina il sindaco Agnelli ha annunciato le nuove deleghe ai membri della sua giunta a Castiglion Fiorentino. Giunta regionale della Toscana: ecco i nomi e le deleghe dei nuovi assessori Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Agnelli Giunta Argomenti discussi: Nobiletti conferisce le deleghe ai consiglieri, il nuovo assetto dopo la pace ritrovata a Palazzo Dogana - FoggiaToday; Ambiente, nuova direttiva europea e sanzioni più severe: il 2026 segna un cambio di passo; Provincia dell’Aquila, nuove deleghe, Maccarone augura buon lavoro a Calvisi; Praia a Mare: nuove deleghe per Bencardino e Cetraro. Rinascita per Cinquefrondi si congratula con il sindaco Conia per le nuove deleghe metropolitaneIl gruppo Rinascita per Cinquefrondi conferma inoltre la propria vicinanza istituzionale al sindaco in questo nuovo cammino ... reggiotv.it Nuove deleghe agli assessori della giunta Agnelli a Castiglion FiorentinoSi va dalle politiche abitative all’imprenditoria femminile alla Collaborazione con Università e alla Valorizzazione della tradizione popolare ... lanazione.it Nuove deleghe per assessore Vitiello e consigliera Viscovo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.