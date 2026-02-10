nuove deleghe agli assessori della giunta agnelli a castiglion fiorentino

Questa mattina il sindaco Agnelli ha annunciato le nuove deleghe ai membri della sua giunta a Castiglion Fiorentino. Le modifiche riguardano diversi settori e sono state comunicate durante una riunione ufficiale. Nessun commento ufficiale è stato ancora rilasciato, ma si prevede che le nuove assegnazioni entreranno in vigore già nei prossimi giorni.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – . Si va dalle politiche abitative all’imprenditoria femminile alla Collaborazione con Università e alla Valorizzazione della tradizione popolare. “Ampliare il raggio d’azione degli assessori”. Con questo spirito il sindaco Mario Agnelli annuncia le nuove deleghe ai 5 assessori che diventano “operative” da oggi, giorno della pubblicazione. Così al vice sindaco Devis Milighetti si occuperà anche di “Bandi Pubblici e pianificazione investimenti”, l’assessore Stefania Franceschini si occuperà di “Politiche Abitative”, l’assessore Francesca Sebastiani si occuperà anche di “Sentieristica del Territorio” oltre che di “Imprenditoria femminile e giovanile”, l’assessore Alessandro Concettoni si occuperà anche di “Digitalizzazione e orientamento alla finanza agevolata per le imprese” e infine per l’assessore Massimiliano Lachi la nuova delega è “Promozione luoghi di interesse culturale e cerimonie civili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

