Scontro fra treni in Danimarca 17 feriti | 5 sono gravi

Uno scontro frontale tra due treni locali in Danimarca ha causato il ferimento di 17 persone, di cui cinque in condizioni gravi. L’incidente si è verificato in una regione del paese, coinvolgendo due convogli che viaggiavano lungo la stessa linea. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e stanno fornendo assistenza ai feriti. Non sono state ancora rese pubbliche informazioni dettagliate sulle dinamiche dell’incidente.

E’ di 17 feriti, tra cui 5 in condizioni gravi, il bilancio di uno scontro frontale tra due treni locali in Danimarca. L’incidente è avvenuto a un passaggio a livello a Isterodvejen, a nord di Hillerod, a una quarantina da Copenaghen. Alle 6,30 del mattino, i vigili del fuoco di Frederiksborg hanno ricevuto una segnalazione sull'incidente ferroviario. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza della capitale sono state inviate sette ambulanze, due veicoli di emergenza, due veicoli medici di emergenza, tre mezzi di trasporto sanitario e un responsabile delle emergenze ed è stato impiegato un elicottero delle Forze Armate. La circolazione ferroviaria nella zona sarà interrotta a tempo indeterminato, ha dichiarato la polizia.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro fra treni in Danimarca, 17 feriti: 5 sono gravi Notizie correlate Danimarca, scontro frontale fra treni: 4 feriti graviQuattro persone sono rimaste ferite gravemente e altre 12 in maniera lieve in seguito allo scontro frontale avvenuto questa mattina in Danimarca, nei... Danimarca, scontro frontale tra due treni: 17 feriti, 4 critici? Cosa sapere Collisione frontale tra due treni nella Danimarca settentrionale oggi alle 6:30 tra Hillerød e Kagerup. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Danimarca, scontro tra due treni a Kagerup: diversi feriti; Scontro tra due treni in Danimarca: sale a 17 il bilancio dei feriti, 4 sono gravi; Pavia, impatto tra un treno merci e un regionale: interrotta la circolazione sull'asse Milano-Genova | I treni coinvolti; Scontro fra due treni a Pavia, la ferrovia Milano-Genova si blocca per ore. Scontro frontale tra treni in Danimarca: decine di feritiCoinvolti due treni locali sulla linea Gribsskov, a nord di Copenaghen. Quattro persone in ospedale in condizioni critiche ... italiaoggi.it Scontro fra treni regionali in Danimarca: diversi feriti, alcuni gravi. Le immagini dei convogli distruttiScontro tra due treni regionali questa mattina a Kagerup, a circa 50 chilometri da Copenaghen, in Danimarca. Secondo i servizi di emergenza locali, il bilancio provvisorio è di 17 feriti, di cui 4 in ... msn.com #Danimarca, scontro frontale tra due treni. La polizia: "Diversi feriti" x.com ULTIM'ORA Violento scontro tra due treni in Danimarca - facebook.com facebook