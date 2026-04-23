Danimarca scontro frontale tra due treni | 17 feriti 4 critici

Oggi alle 6:30 nella regione settentrionale della Danimarca si è verificato uno scontro frontale tra due treni, tra le stazioni di Hillerød e Kagerup. L’incidente ha causato il ferimento di 17 persone, di cui quattro in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata temporaneamente sospesa.

? Cosa sapere Collisione frontale tra due treni nella Danimarca settentrionale oggi alle 6:30 tra Hillerød e Kagerup.. Il bilancio conta 17 feriti con quattro persone in condizioni critiche tra i passeggeri.. Il bilancio provvisorio di un violento scontro tra due convogli ferroviari nella Danimarà settentrionale indica 17 persone ferite, con quattro pazienti in condizioni critiche, dopo la collisione avvenuta questa mattina intorno alle 6:30 tra Hillerød e Kagerup. Il sinistro, che ha colpito la linea ferroviaria situata a circa 40 chilometri dalla capitale Copenaghen, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per gestire l’evacuazione totale dei passeggeri coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danimarca, scontro frontale tra due treni: 17 feriti, 4 critici Notizie correlate Danimarca, scontro frontale tra due treni: diversi feritiÈ ancora provvisorio il bilancio dei feriti dello scontro frontale tra due treni avvenuto all'alba di giovedì 23 aprile 2026 in Danimarca, fra... Scontro frontale tra due treni in Danimarca a Kagerup, diversi feriti nell'incidente: attivato l'elisoccorsoScontro tra due treni regionali in Danimarca, a Kagerup, a circa 50 km a nord di Copenaghen: secondo la polizia e i servizi di emergenza locali, ci... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Danimarca, scontro tra due treni a Kagerup: diversi feriti; Scontro frontale tra due treni in Danimarca a Kagerup, diversi feriti nell'incidente: attivato l'elisoccorso; Danimarca: scontro frontale tra due treni a Kagerup, diversi feriti; Scontro tra due treni in Danimarca: sale a 17 il bilancio dei feriti, 4 sono gravi. Scontro frontale tra treni in Danimarca: decine di feritiCoinvolti due treni locali sulla linea Gribsskov, a nord di Copenaghen. Quattro persone in ospedale in condizioni critiche ... italiaoggi.it Scontro tra due treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17Sale a 17 feriti, di cui quattro gravi, il bilancio dello scontro frontale fra due treni regionali in Danimarca avvenuto questa mattina verso le 6.30. Sul posto sono intervenuti diverse ambulanze ed u ... quotidiano.net Scontro tra due treni in Danimarca, i feriti sono 17. - facebook.com facebook #Danimarca, scontro frontale tra due treni. La polizia: "Diversi feriti" x.com