Danimarca scontro frontale fra treni | 4 feriti gravi

Quattro persone sono rimaste gravemente ferite e altre dodici hanno subito ferite lievi dopo un incidente tra due treni avvenuto questa mattina vicino a Hillerød, a nord di Copenaghen. L'incidente si è verificato in un'area ferroviaria della Danimarca e le autorità stanno intervenendo sul posto per le operazioni di soccorso e le verifiche. Non sono ancora note le cause che hanno portato allo scontro.

Quattro persone sono rimaste ferite gravemente e altre 12 in maniera lieve in seguito allo scontro frontale avvenuto questa mattina in Danimarca, nei pressi di Hillerød, a nord di Copenaghen. Lo hanno riferito i vigili del fuoco dell’area metropolitana della capitale danese. Un portavoce della polizia ha detto che tutte le persone sono state evacuate dai treni. Gli investigatori stanno cercando di determinare le cause dello scontro. Le foto mostrano le parti anteriori dei treni distrutte, ma entrambi sono rimasti in posizione verticale. Il sindaco di Gribskov ha affermato che alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale in elicottero.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Danimarca, scontro frontale fra treni: 4 feriti gravi Notizie correlate Danimarca, scontro frontale tra due treni: diversi feritiÈ ancora provvisorio il bilancio dei feriti dello scontro frontale tra due treni avvenuto all'alba di giovedì 23 aprile 2026 in Danimarca, fra... Leggi anche: Frontale tra due treni in Danimarca a 40 km da Copenaghen: 17 feriti di cui 4 in gravi condizioni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Danimarca, scontro tra due treni a Kagerup: diversi feriti; Scontro frontale tra due treni in Danimarca a Kagerup, diversi feriti nell'incidente: attivato l'elisoccorso; Danimarca, scontro fra treni: diversi feriti; Danimarca: scontro frontale tra due treni a Kagerup, diversi feriti. Scontro frontale tra treni in Danimarca: decine di feritiCoinvolti due treni locali sulla linea Gribsskov, a nord di Copenaghen. Quattro persone in ospedale in condizioni critiche ... italiaoggi.it Danimarca, scontro frontale fra treni: 4 feriti graviQuattro persone sono rimaste ferite gravemente e altre 12 in maniera lieve in seguito allo scontro frontale avvenuto questa mattina in Danimarca, nei pressi di Hillerød, a nord di Copenaghen. Lo hanno ... lapresse.it Scontro fra treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17 - facebook.com facebook Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Secondo la Polizia e i servizi di emergenza locali ci sarebbero diversi feriti. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto x.com