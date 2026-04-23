Danimarca scontro frontale fra treni | 4 feriti gravi

Da lapresse.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono rimaste gravemente ferite e altre dodici hanno subito ferite lievi dopo un incidente tra due treni avvenuto questa mattina vicino a Hillerød, a nord di Copenaghen. L'incidente si è verificato in un'area ferroviaria della Danimarca e le autorità stanno intervenendo sul posto per le operazioni di soccorso e le verifiche. Non sono ancora note le cause che hanno portato allo scontro.

Quattro persone sono rimaste ferite gravemente e altre 12 in maniera lieve in seguito allo scontro frontale avvenuto questa mattina in  Danimarca, nei pressi di Hillerød, a nord di Copenaghen. Lo hanno riferito i vigili del fuoco dell’area metropolitana della capitale danese. Un portavoce della polizia ha detto che tutte le persone sono state evacuate dai treni. Gli investigatori stanno cercando di determinare le cause dello scontro. Le foto mostrano le parti anteriori dei treni distrutte, ma entrambi sono rimasti in posizione verticale. Il sindaco di Gribskov ha affermato che alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale in elicottero.🔗 Leggi su Lapresse.it

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